〈南部〉善化世蔬中心1.6萬個作物種原 送挪威保存

2018-02-01

全球種子庫末日地窖成立10年

〔記者劉婉君／台南報導〕挪威斯瓦巴特全球種子庫有「末日地窖」之稱，長期儲存從世界各國送去的作物種原，以維護世界農業多樣性和遺產的種子。總部位在善化區的世界蔬菜中心，十年來已從台灣送了超過四十種蔬菜作物、一萬六千六百多個種原到挪威「備份」，今年適逢斯瓦巴特全球種子庫成立十週年，中心人員受邀參加慶祝活動，並寄出四個裝滿種原的箱子。

為抵禦自然或人為重大災難建造

斯瓦巴特全球種子庫位於北極圈內一處靠近北極的岩石島上，為了抵禦自然或人為重大災難而建造，幾乎永凍的環境，不必擔心電力問題，世界蔬菜中心種原庫自創始以來即積極參與，平均每一年半就會送出一千個以上的作物種原備份儲存，包括秋葵、茄子、大豆、米豆、南瓜、絲瓜、莧菜、芥菜等，此次送出的有廿一種、超過一千個種原。

世界蔬菜中心種原庫經理方佐威（Maarten van Zonneveld）與研究助理周宥妤將出席二月底的十週年慶活動，方佐威表示，「世界蔬菜中心收集的種原透過種原安全備份，存放在其他種原庫及斯瓦巴特全球種子庫，可以確保種原現在和未來的安全。」中心目前收集來自一百五十一個國家、四百三十九種作物、約六萬個種原，除了在國內及全球種子庫備份，於日本、韓國及英國等也有儲存。

此次準備送往挪威的種原，自前年即開始準備，去年中採收後經過脫粒、精選，於廿度Ｃ低溫下乾燥，再以鋁箔袋密封，裝入黑箱子裡，以便種子能禁得起長期極低溫保存，昨天中心人員為裝滿種子的箱子封箱，每個箱子釘上三個倒鉤設計特殊釘子，再以打包帶綑綁，不論儲存在哪裡，未來只有中心的人員才能開封，箱子上貼著挪威的輸入許可證明，出入境時不需要經過檢驗，預計二月五日前寄出，十天後可抵達挪威。

  • 世界蔬菜中心將寄送上千個作物種原到挪威斯瓦巴特全球種子庫保存。（記者劉婉君攝）

    世界蔬菜中心將寄送上千個作物種原到挪威斯瓦巴特全球種子庫保存。（記者劉婉君攝）