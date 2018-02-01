〈南部〉善化世蔬中心1.6萬個作物種原 送挪威保存

2018-02-01

全球種子庫末日地窖成立10年

〔記者劉婉君／台南報導〕挪威斯瓦巴特全球種子庫有「末日地窖」之稱，長期儲存從世界各國送去的作物種原，以維護世界農業多樣性和遺產的種子。總部位在善化區的世界蔬菜中心，十年來已從台灣送了超過四十種蔬菜作物、一萬六千六百多個種原到挪威「備份」，今年適逢斯瓦巴特全球種子庫成立十週年，中心人員受邀參加慶祝活動，並寄出四個裝滿種原的箱子。

為抵禦自然或人為重大災難建造

斯瓦巴特全球種子庫位於北極圈內一處靠近北極的岩石島上，為了抵禦自然或人為重大災難而建造，幾乎永凍的環境，不必擔心電力問題，世界蔬菜中心種原庫自創始以來即積極參與，平均每一年半就會送出一千個以上的作物種原備份儲存，包括秋葵、茄子、大豆、米豆、南瓜、絲瓜、莧菜、芥菜等，此次送出的有廿一種、超過一千個種原。

世界蔬菜中心種原庫經理方佐威（Maarten van Zonneveld）與研究助理周宥妤將出席二月底的十週年慶活動，方佐威表示，「世界蔬菜中心收集的種原透過種原安全備份，存放在其他種原庫及斯瓦巴特全球種子庫，可以確保種原現在和未來的安全。」中心目前收集來自一百五十一個國家、四百三十九種作物、約六萬個種原，除了在國內及全球種子庫備份，於日本、韓國及英國等也有儲存。

此次準備送往挪威的種原，自前年即開始準備，去年中採收後經過脫粒、精選，於廿度Ｃ低溫下乾燥，再以鋁箔袋密封，裝入黑箱子裡，以便種子能禁得起長期極低溫保存，昨天中心人員為裝滿種子的箱子封箱，每個箱子釘上三個倒鉤設計特殊釘子，再以打包帶綑綁，不論儲存在哪裡，未來只有中心的人員才能開封，箱子上貼著挪威的輸入許可證明，出入境時不需要經過檢驗，預計二月五日前寄出，十天後可抵達挪威。