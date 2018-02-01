〈南部〉高雄燈會初三登場 點亮愛河14天

2018-02-01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄有四大燈會，但都不放煙火，重頭戲的高雄燈會將從二月十八日大年初三起，在愛河沿岸舉辦十四天，共有國際燈飾博覽會等九大主題區，市府歡迎國內外遊客來高雄享受燈會熱鬧氣氛。

呈現特有陸、河、空立體燈會

觀光局長曾姿雯表示，今年高雄燈會藝術節將於二月十八日（初三）至三月三日（正月十六）於愛河沿岸登場，以生肖「狗」打造特色主題燈區，並結合首次登場的魔光幻影河上光影展演、大型空中飄浮燈飾，呈現高雄特有的陸、河、空立體燈會，最特別的魔光幻影3D展演，是在愛河上利用雷射燈光、水霧及音樂，營造出幻影效果。

共九大主題區 一千多座燈飾

今年的高雄燈會，共分為國際燈飾博覽會、百米燈海隧道、魔光幻影3D展演區、好運旺旺來百狗燈區、美食饗宴、空中飄浮燈飾、宗教祈福燈區、愛河狂想酒吧、全國創作花燈等九大主題區域，共有一千多座燈飾。

但因高雄冬天的空污問題嚴重，往年都會施放煙火的高雄燈會及佛光山燈會，今年均不放煙火。大年初三的燈會開幕典禮，於晚間六點半在高雄地方法院前登場，有交響樂團加上原住民歌手的創新表演、藝人李聖傑、李千娜、911也將輪番上場。

最受矚目的「萬人提燈．光之遊行」，則於三月二日（元宵節）晚間七點舉行，路線從河東、五福路口至河東、民生路口，共有約五十個團隊參與遊行。

觀光局指出，當晚共準備五萬盞狗年小提燈，從傍晚五點半開始發放，發放地點包括五福河西的綠園道、五福成功的雄女轉角、中正河東的地方法院前人行道、中正河西的音樂館前、中正河東的美食饗宴區前綠園道等五處。

此外，高雄還有另三處燈會：佛光山春節平安燈法會從二月十六日至三月十六日舉辦；旗山燈會從二月十五日至廿日登場，以「愛旗福旺旺年」為主題，打造GO旗幻音樂光廊、巨狗燈組等創意燈區；岡山燈會從二月十六日至廿日，推出七大燈區。