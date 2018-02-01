〈南部〉台東安居家園社宅出租 今起第二波申請

2018-02-01

第一波抽籤 已19戶被選走

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣政府為讓縣民、弱勢家庭及就業青年以合理價格租屋，興建安居家園社會住宅，四十三戶在去年底第一波抽籤時已有十九戶被選走，剩餘戶有二十四戶，社會處社會救助科昨天公告，第二波出租申請從今天起至三月一日受理，預計於四月抽籤。

只租不賣的安居家園社會住宅於去年三月動工興建，位在台東市中華路一段一百一十一巷內，斥資一﹒七億元，兩棟建築共有四十三戶備有電梯，分別為十戶三房型、卅一戶二房型及兩戶無障礙房型，登記限制開放設籍台東縣、居住三個月以上事實、有工作及財力證明、無自用住宅者申請。

安居社會住宅每月租金是市價六成、以二房型為例，十八坪空間有兩房一廳一廚二衛浴及一陽台，每月租金四千八百元，低收、特殊境遇家庭、家有三個以上未成年子女及身障人士有優惠房價四千三百元。

剩兩房型23戶、無障礙房型1戶

社會處社會救助科表示，第一批申請民眾已於去年十二月初抽籤及登記選屋，第一批申請民眾只能選擇一種房型抽籤，多數選擇三房型，因而全數出租，剩餘戶僅剩兩房型二十三戶、無障礙房型一戶，從第一波抽籤後迄今，社會處已接到三百人次詢問電話，從今天起受理申請，三月進行資格審查，預計四月抽籤。預計八月完工，可望在今年底前入住。