〈台北都會〉借書排行榜 青壯年居冠

2018-02-01

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立圖書館昨公布去年館藏書籍借閱排行榜，外借圖書高達一二八二萬多冊，平均每人每年借閱四．七八冊，卅一歲以上讀者是主力閱讀族群，占總借閱量七成四；高中生則墊底，借閱量甚至微幅下滑，推測課業壓力所致。而民眾最愛借閱書籍為日本推理小說作家東野圭吾的「解憂雜貨店」，連續三年為文學類借閱冠軍。

高中生墊底 推測應為課業壓力

北市圖總館藏書量近八百萬冊，每位市民擁書量為二．九八冊。卅一至五十歲的壯年與中年族群是主力閱讀族群，占總借閱量的四十七．六％，其次是熟年族群五十一至六十歲、銀髮族六十一歲以上的借閱比率為廿六．四二％。卅一歲以上讀者合計借閱量達七十四．○二％。

高中族群的借閱量是各年齡層最低，僅占總借閱量一．七％，且各年齡層借閱量均有成長，高中生不增反而衰退，下滑二．六九％。北市圖分析，學生升學考試壓力大，閱讀課外書的時間相對不足。

北市圖指出，語言文學類一直以來為各年齡層讀者的最愛，去年總借閱量高達五二○萬三三四七冊，占總借閱冊數的四十六．五七％，排名第二的主題為藝術類書籍，共有一六八萬六七三六借閱冊數，占總借閱冊數的十三．五九％。

去年文學類借閱前廿名排行榜，有十冊新作入榜，其中半數為日本推理小說作家東野圭吾的作品，他所作之「解憂雜貨店」穩居龍頭寶座，已連續三年為文學類冠軍。