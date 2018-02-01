〈台北都會〉住家後巷堆雜物 今年清空千條

2018-02-01

〔記者周彥妤／台北報導〕不少民眾會將住家後巷、防火巷佔為己有，置放雜物，影響市容、環境衛生，也阻礙逃生動線，造成公安隱憂。台北市環保局今年將整頓後巷列為重點工作，擬每月列管各行政區十條髒亂之處，除了定期派員巡查、複查，也將動員環保志工一同清理，全年預定清空千條，違者首次先勸導，屆期不改或又再違規將依「廢棄物清理法」開罰一二○○元至六○○○元。

首次採勸導 再違規最高罰6千元

環保局環境清潔管理科長黃寬助表示，對於防火巷放置雜物，過去建管處針對消防公安相關規定、環保局則以環境衛生規定，皆可依法告發，要求清除。

黃寬助指出，日前制定的「台北市建築物防火巷防火間隔管理自治條例草案」，屬建管處業務，主要是為維繫公安，提升當前公權力執行的法源依據。而環保局今年推行的工作，則持續鎖定有「污染環境」之虞的後巷廢棄物，擬每月列管各行政區十條髒亂之處，除派員稽查、複查，也會結合區里環保志工共同清理，今年預定清空約一千條，以維護環境清潔並防堵病媒蚊孳生。

黃寬助表示，目前逢年節將屆，也接近國家清潔週（二月五日至九日）期間，傾向不告發，日後遭查違規者，首次採先行勸導，若是污染或惡臭嚴重，限時四小時改善，若情節不重大則限期七日，屆期不改或又違規者，將依「廢清法」告發，開罰一二○○元至六○○○元。若查無所有人，待公告一週後，由清潔隊逕行清除。