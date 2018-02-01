〈台北都會〉情人節撞小年夜 花價預估跌2成

2018-02-01

恐沖淡氣氛 買氣變淡

〔記者蕭婷方／台北報導〕農曆春節到來，應景花卉市場需求量大增，日前雖遇數波寒流，但時間不長，花卉產地供應量較往年增加，過年佈置首選象徵添財運銀柳、吉利長壽的大菊花價格平穩；不過，除夕前一天碰上西洋情人節，玫瑰、百合等情人花卉買氣受影響，切花批發價格預估較往年下滑近二成。

北市將進入花卉採購高峰，由於去年下半年氣候穩定，應景蝴蝶蘭、鳳梨花、百合、大菊、小菊、劍蘭、火鶴、洋桔梗、非洲菊、文心蘭等花卉產地供應量充足。台北花市預估春節前五日切花總到貨量計一一二萬餘把、每把批發均價一一六元，相較去年一○七萬餘把、每把均價一三九元下滑十九％。

年節花卉 價格也平穩

至於盆花，台北花市預估春節前十日有廿三萬盆，較去年廿二．五萬盆增加二％，價格則維持平穩。台北花市企劃課長陳根旺說，盆花當中以象徵幸福到來的蝴蝶蘭為最大宗，占每日交易量四成，過年需求量雖增，但到貨量也較去年同期增加二成，因此價格仍維持平穩，每盆約二百元至五百元不等。

至於銀柳，品質仍維持穩定，一小把五支，每把約三十至五十元；象徵富貴吉祥、長壽的大菊花，批發行情每把十支，價格落在一五○至三○○元，相較去年價格也無波動。

不過，據台北花市統計，萬年紅、黛安娜、紫愛你等各色系玫瑰，批發行情每把廿支價格落在一五○元到四○○元不等，相較去年同期一八○元至四五○元區間下滑約二成。

陳根旺分析原因，今年情人節適逢除夕前一天，預估情人節氣氛將被沖淡，今年表達愛意的玫瑰、洋桔梗、百合等情人花卉買氣變淡，價格應也會連帶下滑。