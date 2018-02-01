〈台北都會〉姚立明改挺姚文智 柯文哲︰不要撕破臉

2018-02-01

〔記者黃建豪、蘇芳禾、郭安家／台北報導〕市長柯文哲前競選總幹事姚立明前天說，只要立委姚文智參選市長到底，他願擔任姚文智的總幹事。姚立明昨還與姚文智在媒體前受訪，姚立明抨擊柯價值混亂、兩岸問題上亦無價值，隨利益需求擺動。在歐洲出訪的柯文哲回應，「就算不能當朋友也不要變成敵人」、「不要撕破臉，永遠要留下日後還可合作的空間」。

姚立明表示，柯文哲擁抱汪希苓（曾涉入江南案的前情報局長），還去看鄭南榕，是一個很混亂的價值。此外，他絕對不會說「紅色柯文哲」，但如在兩岸問題上也沒有價值，沒有價值的政治人物會亂走，會隨著利益需求擺動，這是非常危險的，柯上次選舉沒說過「兩岸一家親」，擔任市長後幾乎沒遵守選前概念，導致他不能繼續支持柯。

姚文智表示，有把握把國民黨的丁守中打成第三名，還說會跟姚立明討論佈局，「看能不能明天開始上班。」

但對此，丁守中昨傍晚於臉書反酸姚文智，「真的要參選到底歐」、「要不要也來賭吞曲棍球！」丁還表示，他唯一鎖定目標就是在年底打敗柯文哲，拚台北驕傲，所以也請姚文智有志氣點，還沒選就立志爭第二名，難怪柯文哲根本不把民進黨放在眼裡。

柯文哲稍早於歐洲則受訪說，他的基本戰略是，朋友要多、敵人要少，就算不能當朋友也不要變成敵人，最重要的是不要撕破臉，永遠要留下日後還是可以合作的空間；對於自己與姚立明的關係，柯說：「還好啊！吃飯沒有問題啊！」