〈台北都會〉跳蛙公車APP 自創路線20人開通

2018-02-01

北北基桃四市即日起受理申請

〔記者何玉華／新北報導〕北北基桃四市的大眾運輸更便利了！在新北市交通局提議下，與新北市公車公會合作開發的「跳蛙公車」APP昨天發表，即日起受理申請，四市民眾透過APP輸入要去的地方及希望幾點抵達，募集搭乘者達廿人時，公車業者會在廿天內開闢行駛專車；昨天發表首日，淡水新市鎮往台北市政府的路線募集已達三十人，公會協調業者做通車準備中。

上網輸入要去之處、幾點到達

新北市政府交通局長王聲威指出，客製化公車路線初期類似專車，未來若有全面性、全天性的穩定客源需求，公車業者會評估增加班次或固定成為一般路線，民眾提出的搭乘時間需求，原則上沒有限制，先有需求再由業者評估人力、車輛的調度，萬一沒有業者回應，官方會出面解決。

首都客運總經理李建文表示，初期只要是在北北基桃四市境內地點，公司有餘力調派車輛、人力，且不影響既有班次調度，都會全力配合。

昨發表的「跳蛙公車」APP支援iOS和Android系統，基隆市、台北市、桃園市交通單位及公車業者代表一起出席發表會，都表示樂觀其成，桃園市交通局副局長張新福說，自創路線是反映民眾需求，打破集體化的服務；基隆市交通旅遊處副處長王英哲表示，以往取締「野雞車」時，民眾常抱怨連連，這代表有交通需求，常以此列為新闢路線參考，如今納入體制內，「跳蛙公車」APP更符合民眾權益。

募集滿20人業者就讓會員訂票

王聲威說，過去要開闢公車新路線，涉及跨縣市路權等問題，行政作業流程至少要三個月，「跳蛙公車」APP讓民眾自行規劃從住家到公司或學校附近路線，募集到廿人，業者就會在廿天內開通路線，讓民眾直接抵達目的地，提升搭乘公車意願。

APP提供自創路線、募集路線與線上訂票三種功能，不需要註冊即可選擇出發地、到達地及抵達時間「自創路線」，或是在已提出的路線中選擇「我要搭乘」參與募集，達二十人後，業者確定開通後會發布「前往購票」功能，讓註冊會員訂票。