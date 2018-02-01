〈北部〉國民黨提名 徐榛蔚參選花蓮縣長

2018-02-01

〔記者游太郎／花蓮報導〕立法委員徐榛蔚昨天獲國民黨提名參選下屆花蓮縣長，強調將全力以赴，有意參選的國民黨籍議長賴進坤低調未表示意見。傳聞代表民進黨一戰的可能對手，則有立委蕭美琴及花蓮子弟、行政院東服中心執行長許傳盛。

徐榛蔚指出，感謝鄉親與黨內的疼愛與支持，她出身桃園，婚後定居花蓮，不變的身分，除了桃園女兒就是花蓮縣民、客家媳婦；花蓮在傅縣長執政後，是全台唯一連續七年還債的縣市，未來將和鄉親一起打拚，讓花蓮站上國際舞台，一起振興經濟，持續打通任督二脈。

她說，將繼續推動蘇花改二期、花東快速道路、花東鐵路雙軌化，增購城際列車投入花東、台九線公路拓寬四線道，台十一線全面拓寬，兩岸大三通、花蓮大直航，吸引全球及中國的觀光客來花蓮，將是她未來的任務。

許傳盛：有機會願全力以赴

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏表示，徐榛蔚擔任立委以來，服務績效有目共睹，縣黨部委員會一月初召開委員會議時，全體委員一致通過建議中央提名徐榛蔚，縣黨部將全力以赴，啟動各項輔選工作。另一位有意爭取國民黨縣長提名的議長賴進坤表示，對提名結果不便回應，至於個人是否參選？將徵詢鄉親及支持者的意見後再決定。

據了解，可能代表民進黨參選的人選中，立委蕭美琴爭取意願不高，強調將繼續在立法院為花蓮鄉親服務；另一人選行政院東部服務中心執行長許傳盛則表達有機會願全力以赴。