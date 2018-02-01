〈北部〉國民黨羅東鎮長初選 宜縣議員吳秋齡勝出

2018-02-01

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣羅東鎮長黨內初選，昨天公布民調，由縣議員吳秋齡勝出，將獲提名參選下屆羅東鎮長；競選對手陳鴻禧說，坦然面對民調結果，但民調（抽查樣本）是少數的，他會視民意走向決定下一步。

未公布民調數字 對手陳鴻禧認輸

羅東鎮是宜蘭縣商業重鎮，人口數七萬三千餘人僅次於宜蘭市，排名全縣第二位。國民黨現任鎮長林姿妙兩屆任滿轉戰縣長，兩位縣議員吳秋齡、陳鴻禧爭取國民黨提名，因協調不成連辦三天民調，啟動宜蘭縣年底選舉國民黨首場民調，黨內羅東鎮議員也因此暫緩提名。

民調期間，兩大陣營針鋒相對，還在網路上開戰，選情緊繃。昨開封民調結果，確定吳秋齡獲勝，但未公布民調數據，據了解，雙方差距超過十％。陳鴻禧承認輸掉民調戰役，吳秋齡伸手欲致意，陳數度婉拒，握了一次手後快步離去，現場氣氛有點尷尬。

陳鴻禧說，因為努力不夠，未能通過民調檢驗，讓大家失望，被問到是否脫黨參選羅東鎮長？或繼續參選議員？他回答「我不知道」，羅東鎮民是最大後盾，一切取決於民意。

「我會更加努力！」吳秋齡說，民調過程，兩陣營展現君子之爭，各自提出發展願景，感謝可敬對手陳鴻禧的承讓，接下來的選舉會邁開大步勇敢向前，期盼鄉親共同監督鞭策，她一定全力以赴建設大羅東。

傳綠營可能禮讓無黨籍議員薛呈懿

下屆羅東鎮長選戰，國民黨人選出爐，冬山鄉選出的無黨籍議員薛呈懿也宣布加入戰局，民進黨陣營仍懸而未決，外界盛傳有可能禮讓薛呈懿？民進黨宜蘭縣黨部主委林進財說，採取徵召或尋求跨黨派合作，等民進黨宜蘭縣長人選確定，情勢就會明朗。