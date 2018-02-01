〈北部〉長照2.0花蓮市揭牌 部立花醫領軍

2018-02-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕政府去年起推動長照2.0政策，花蓮縣十三鄉鎮市至去年底已有十個鄉鎮開辦，人口最多的花蓮市分「東花蓮」、「西花蓮」二個長照ABC系統，今年起分別由衛福部花蓮醫院、慈濟醫院承辦，其中「東花蓮」長照2.0服務昨天揭牌，提供花蓮老人完整的長照服務。

2長照體系 本月完成開辦

花蓮縣衛生局長期照護科長黃秀茹說，花蓮縣今年全力輔導尚未開辦的花蓮市、壽豐鄉、豐濱鄉開辦長照2.0，花蓮市的二組長照ABC體系預計二月都會完成開辦，歡迎六十五歲以上輕度失能、失智老人、五十五至六十四歲失能原住民等，向花蓮縣長期照顧管理中心報名，將由專人為民眾量身打造長照菜單，電話八二二六八八九。

她說，花蓮縣長照2.0目前涵蓋率全國最高，在開辦前原估計花蓮有長照需求的老人約一萬六千人，目前各鄉鎮個案數字約五千人；另外，較重度的住在機構個案有一千人、僱用外勞四千多人。

東花蓮由「一粒麥子」承辦

由衛福部花蓮醫院承辦的「東花蓮」長照ABC系統，共有「1A1B5C」，由花蓮醫院擔任A級的社區整合型服務中心；B級的複合型服務中心由財團法人一粒麥子基金會承辦；C級的巷弄長照站由社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會、花蓮縣家庭照顧者關懷協會、花蓮市民生社區發展協會、民運社區發展協會及花蓮縣後山人文發展協會等五個團體承辦。

花蓮醫院為承辦長照2.0特別成立「長照部」，院長黃瑞明說，花蓮醫院一○五年就開辦日間照顧中心，提供卅床服務，去年增加到四十五床，並申請加入長照2.0，去年十二月獲得衛福部核定設置A級中心，提供老人日間照顧、機構喘息、居家護理、銜接出院準備、營養指導、運動處方諮詢、輔具維修等，A級中心有補助一台九人座巴士，將提供ABC點的交通巡迴接送服務。