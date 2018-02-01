〈北部〉垃圾車授車 苗市長批縣府大小眼

2018-02-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府昨天舉辦垃圾車清運車輛授車典禮，將十六輛全新壓縮式垃圾車撥予苗栗市等十三鄉鎮市公所。但苗栗市長邱炳坤指出，十三鄉鎮中六個不用負擔配合款、七個要自籌廿％配合款，批評縣府大小眼，連環保署補助各鄉鎮汰換垃圾車的補助款運用都要拿來搞關係做人情，並強調苗市配取的三輛，是透過行政院中部辦公室負執行長吳宜臻爭取，如今縣府又割稻尾。

苗縣環局：絕無厚此薄彼

縣府環保局說，縣府於去年度獲中央一般性補助款項共編列一千五百卅三萬元購置壓縮式垃圾車計六輛，不須負擔配合款，核撥是依各公所現有數量、車齡、財政狀況等需求整體考量，採逐年汰舊換新方式辦理，此次分配竹南、頭份、獅潭、公館、西湖、三義等六鄉鎮市公所，沒有厚此薄彼。

環保局回應，依環保署「一○三～一○六年申請購置垃圾車補助計畫申請原則」，經去年度調查及環保署評比，獲核定補助共計十輛，分配給苗栗市、南庄鄉、通霄鎮、苑裡鎮、大湖鄉、後龍鎮及泰安鄉，因該項補助計畫採競爭型機制，需負擔廿％。環保局完成購置後，統一於昨天辦理採購驗收程序及授車撥予各公所。

邱炳坤說，苗市年度各項考核成績斐然，但在器具、車輛補助，受不公平待遇，必須向苗栗市鄉親報告，對於縣府補助機具的偏頗作法，公所無法認同，因此表達強烈不滿。

環保局則回，苗市垃圾車申報列管車輛共有廿二輛，是全縣目前最多；但對苗市公所的訴求，仍會通盤考量，絕無政治因素考量，籲請苗市公所基於保障民眾公共利益及維護環境衛生整潔職責，摒除本位觀念，共創苗栗雙贏。