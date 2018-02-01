〈北部〉《桃園》大溪豆干節、龍岡米干節 朝國際化挺進

2018-02-01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局訂出今年全年重要觀光活動，扣除剛結束的「角板山梅花季」、「羅浮溫泉美食嘉年華」，年底前平均每個月都有一場大活動。觀旅局長楊勝評表示，精彩活動一波接一波，從年後登場的桃園燈節到年末的跨年晚會，整年的觀光旅遊活動不間斷。

楊勝評表示，今年主要以「旅遊」結合「美食」做為推動旅遊觀光的亮點，相關活動預算與去年相比，「大溪豆干節」、「龍岡米干節」及「石門活魚節」這三個特色項目增加預算。

楊勝評指出，邁入第四年的「大溪豆干節」，今年預算增加五十萬元，強化大溪豆干品牌形象及美食料理，亮點為加入全國豆干嘉年華，同時與日本京都豆腐公會合作，推出擁有京都豆腐味的美味料理。

他說，邁入第八年的「龍岡米干節」，預算同樣增加五十萬元，近三年來，逐步推向國際化的米干節，今年會擴大規模舉辦，舉辦場地將移師龍岡大操場，規模將比過去擴增二倍。

楊勝評說，舉辦多年的「石門活魚節」，近年較少以活魚為推廣主軸，然而去年將活動改為石門活魚節推廣後，活魚業者業績明顯增加，今年也增加一百萬元預算，擴大規模與行銷宣傳，除了保有活魚美食，也會推出包括遊艇遊湖、品茗賞景、運動觀光等主題遊程，讓遊客可以同時享受美景與美食。