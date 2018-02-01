〈北部〉《桃園》新溪口吊橋2月退燒？ 區長：寒流驅人

今起取消老人免費票 外界指為主因
〔記者李容萍／復興報導〕復興區新溪口吊橋一月十三日風光啟用，今起取消六十五歲以上的免費票。吊橋剛開放第一週，幾乎天天爆滿，北橫公路還出現非假日也塞車的盛況，但才短短二個多星期，二月一日網路預約取票系統各梯次加總卻不到四百人，還有二千四百個名額，外界認為是取消免費票造成瞬間退燒；復興區長曾志湘認為是壞天氣攪局所致，也預告十五日、十六日的農曆除夕及初一休園，十七日初二起恢復營運，原本週二休園日的大年初五（廿日）也照常營運。
對於預約新溪口吊橋登橋人數驟降，曾志湘無奈表示，因中央氣象局預告入冬以來最強寒流將於三日報到，而且影響持續到週六、日，又濕又冷，應該是造成民眾出遊意願不高的主因。
區長：復興活動連番來 再聚人氣
曾志湘說，除了登吊橋欣賞山水景色，二月起，復興區活動一棒接一棒，拉拉山神木區將於九日擴大開放，十七日至三月十八日北橫櫻花季也將登場，五月有媽媽桃產銷活動，七月還有水蜜桃公主、泰雅舞蹈選拔等活動。
曾志湘說，新溪口吊橋啟用以來，每日平均登橋人數約一千九百人（全票佔卅八％、優待票佔卅七％、免費佔廿五％），平均每日門票收入約十二萬元；由於吊橋園區管理及免費接駁車的營運成本每日平均也約十二萬元，算是打平，預計取消六十五歲以上長者免費票後，每日門票收入可增加三萬元。
增加4時段 開放遊客可折返
對於許多民眾抱怨吊橋只採單向通行，由角板山公園步行下坡步道（長七一一公尺、一○五○階）至溪口吊橋（三○三公尺、高差廿五公尺），再漫步緩坡路程（約一○二○公尺）到達羅馬公路接駁站，一趟下來很多人都走到「鐵腿」，為此，區公所已試辦一天四個時段開放溪口端返回角板山的新措施，但回程為上坡階梯，遊客經斟酌自身體力，選擇直接往返者僅佔少數。
復興區公所趕工建置的新售票處，將於本月中完工，將增設影像、語音播放等資訊服務。