〈北部〉爭取近10年 宜196縣道拓寬有譜

2018-02-01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣東西向一九六縣道，車流量大但路寬僅八公尺，縣府向中央爭取四億元經費，將從兩線道拓寬至四線道，已獲公路總局初審通過。縣府表示，將進行綠帶景觀等計畫修正，再提送第二階段複審，最快下半年就有結果。

長8.6公里、4.1億元 公路總局初審通過

一九六縣道又稱「羅三公路」，是往返羅東、三星主要幹道，目前僅兩線道，但道路筆直、車流多且速度快，汽、機車常爭道，險象環生，地方爭取拓寬近十年，近期終於露出曙光。縣府向交通部提案爭取納入「道路品質提升計畫」，日前已獲公路總局初審通過。

依據縣府計畫，拓寬範圍起至三星鄉楓林十一路，最後至宜六十一線銜接，全長八點六公里，工程經費約四億一千萬元；不過，本案仍須進行第二階段審查，綠帶景觀部分還要修正。

鄉民盼綠帶改種他樹 並拓寬大洲舊街

三星鄉民代表陳世玉認為，一九六線周邊綠帶種植阿勃勒，但阿勃勒碰到颱風就容易倒伏，且夏天開花時賞花人潮占據車道，影響行車安全，盼改植其他樹種。大洲村長陳春基則說，一九六線拓寬至四線道，但大洲舊街仍是兩線道，恐造成車流回堵，盼縣府一併辦理拓寬。

縣府工務處表示，有關景觀綠帶，公路總局審查委員認為栽植已久，希望原地保留，不過縣府會蒐集民眾意見，彙整給審查委員再作評估；大洲舊街會爭取納入其他計畫改善，縣府希望將一九六線雙邊等邊拓寬兩公尺，從兩線道變為四線道，並將沿路電桿地下化。