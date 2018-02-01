〈北部〉白沙屯拱天宮徒步進香 5月16日出發

2018-02-01

農曆4月3日子時登轎 10日回宮

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天由值年爐主擲筊決定今年媽祖南下北港徒步進香時程，將於農曆四月三日子時廿三點四十分（國曆五月十六日）出發，於農曆四月四日（國曆五月十八日）中午十二點至一點間抵達北港，挑戰「三十六小時急行軍」，預計於農曆四月十日未時、下午二點廿分回宮。

挑戰36小時急行軍 抵達雲林北港

不少信眾於結果出爐後，得知今年要在約卅六小時抵達北港，直說：「實在是考驗腿力」、「真的要勇腳」。也有信徒說，不管在多短時間到北港，只要對媽祖婆有誠心，一定能辦到。

拱天宮主委洪文華指出，若以國曆計算，出發時間是五月十六日晚間十一點四十分出發，五月十八日中午時分抵達北港，所以今年徒步進香預計約卅五至卅六小時，對香燈腳而言體力將是個挑戰，預計在五月廿四日下午二點廿分回宮。

白沙屯媽祖每年徒步進香的時程，都在農曆十二月十五日擲筊決定，昨天雖天氣轉冷，仍吸引大批信眾參與，將大殿擠得水洩不通。

義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，今年的白沙屯媽祖婆徒步往雲林縣北港朝天宮進香，時程達八天七夜，白沙屯媽祖網路電視台，也會進行多機位專業網路實況轉播，讓無法到現場參與或無法擠入大廳的信眾也能透過網路電視台掌握實況。

洪文華指出，今年進香時程於五月十六日晚間十一點登轎、十一點四十分出發，五月十九日上午六點五十五分進火，五月廿四日下午二點廿分回宮、六月四日零點卅分開爐。