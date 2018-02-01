〈北部〉大新竹春節搭小黃 費用加收3成

2018-02-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕搭計程車的民眾注意了！大新竹地區春節期間從除夕前兩天開始到大年初五，即二月十三日到二月廿日共八天，將加收三成費用。

2月13日至20日共8天

新竹市政府交通處已發出兩千五百張中文、英文和日文三種語言的收費對照表，放置計程車內供搭乘民眾參考。

市府交通處表示，新竹縣、市共有近一千六百輛計程車，已經與新竹縣政府、計程車工會、監理站及新竹縣、市警察局等單位開協調會確定，春節期間計程車加成收費比照往年加收三成，總共八天，適用大新竹地區，目前多數計程車都已加裝新錶，且提供收費對照表，若有異議可打申訴電話：03-526-9314。

收費有異議可打申訴電話

市府另印製兩千五百張春節期間計程車收費標準的大卡片，提供中、英及日文等三種語言說明，並附有各單位申訴電話一覽表，背後則是平常收費與春節期間里程收費的對照表，已請計程車司機放置在後座前方，方便乘客對照。

大新竹地區計程車業者有大都會衛星車隊、台灣大車隊、紅帥車隊、金立衛星、中華衛星等五家。新竹市汽車駕駛員職業工會及五家計程車隊表示，最近因下雨加上尾牙季，搭乘計程車的情況有略多一些，且雙人搭乘的比例較高，民眾春節期間外出可打電話叫車，司機會在十分鐘內抵達載客。