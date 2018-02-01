〈中部〉水湳經貿園區 周邊8道路啟動路平

2018-02-01

〔記者張菁雅／台中報導〕水湳經貿園區及捷運北屯機廠區段徵收周邊道路因施工車輛長期進出，造成路面損壞，配合水湳經貿園區道路即將分階段通車，捷運綠線也將在今年底試運轉，建設局一月卅一日表示，選擇西屯區環中路二段、河南路、北屯區松竹路等八條道路，今年啟動路平專案，總工程經費達二億七千七百廿二萬元，上半年陸續動工，預計年底全部完工。

水湳經貿園區道路已在去年十二月底完工驗收，預計農曆年前後分階段通車，而周邊道路卻因工程大型機具出入，導致路面出現龜裂、破損。建設局因此選定周邊七條道路，一月起陸續進行路平工程，讓民眾能安全地進出水湳經貿園區。

漢翔路（漢翔東路至福星北路）、漢翔東路（漢翔路到漢翔東路）已在一月中旬動工，目前辦理人行道整地作業中，預計四月底完工。接著，環中路（西屯路到中清路）、福星北路（黎明路到僑光科技大學）將在三月中旬動工，中平路（河南路到大鵬路）、河南路（福星路到中平路，含逢大路）預計四月初動工，甘肅路（河南路到文心路）則納入河南路延伸路段。

其中，環中路二段施工長度達三千公尺，寬度五十公尺，經費高達一億八千七百五十萬元，施工期程也最長，必須到十二月底才完工。

另外，捷運北屯機廠區段徵收的松竹路（北屯路到旱溪西路）也列入路平專案，施工長度一千零廿公尺，寬度廿八公尺，經費二千七百廿六萬元，也是八條道路中經費第二高者，預計五月動工，十二月底完工。