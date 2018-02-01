〈中部〉書法展勸世 120位名家揮毫「開車不喝酒」

2018-02-01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕勸世的書法展！製筆工藝師陳景聰酒齡四十餘年，有感於酒駕害人不淺，二個月前頓悟不應以身試法，不但戒酒，更號召台中一百廿名書法家，書寫風格各異的「開車不喝酒」書法作品，舉辦另類書法聯展，盼奉勸國人醉不上道，護己護人。

已六十歲的製筆工藝師陳景聰酒齡四十餘年，幾乎天天小酌甚至海飲，他說，去年底某天他又酩酊大醉，隔日清醒時，根本忘了如何回到家的，對照近來不時有酒駕害命的新聞，讓他頓悟不能再醉生夢死，下定決心戒酒。

陳景聰切實滴酒不沾，想到只有他自己頓悟不夠，因為製筆加上能寫一手好字，結識不少書法名家，突發奇想決定舉辦另類書法展，廣邀書法名家書寫「開車不喝酒」五字，盼發揮社教功能，減少酒駕案件的發生。

陳景聰的想法獲書法界回響，才花半個月，就有一百廿名書法家響應，包括吳季如、周良敦、施永華等人揮毫寫下各式字體的「開車不喝酒」五個字，集結百幅名家手筆的字帖，昨起在正大光明藝文館舉辦「開車不喝酒新春書法展」，提醒民眾開車不喝酒，減少酒駕案件。

陳景聰說，這只是起步，他的目標是要徵集到六百名家書寫「開車不喝酒」字帖，要到北部、南部甚至東部舉辦「開車不喝酒書法展」，盼能喚醒更多人警覺、自覺，不要再喝酒開車，誤人誤己。

台中市警察局交通警察大隊副大隊長黃永孝參與書法展宣導，他說，警方取締酒駕是從行為規範民眾守法，書法展卻是從人心去教化，盼讓民眾從心改變，盼雙管齊下，讓酒駕行為愈來愈少。