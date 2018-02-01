〈中部〉程式設計專班 大一開始上班

2018-02-01

〔記者陳建志／台中報導〕市府教育局為了培養符合業界需求的程式設計人才，結合僑泰高中、修平科大和台灣雲端運算公司等七家公司，開設「高中職程式設計就業專班」，經英文、邏輯、智力測驗後，挑選五十名高三學生參與一二○小時的培訓課程，昨天舉行開訓典禮，結訓後通過檢定、面試，至少有廿五名學生大一就能到合作廠商公司上班領薪水，大四畢業後，更保障起薪四萬元，遠超過蔡英文總統希望的30K，讓畢業、就業無縫接軌。

教育局試辦 與7間廠商簽訂契約

市府教育局副局長許春梅表示，台中是智慧機械之都，因應工業4.0時代，程式設計人才是產業智慧升級的關鍵軟實力，加上十二年國教新課綱新增科技領域，還有業界希望培育符合產業需求的程式設計人才，教育局今年試辦高中職程式設計就業專班。

50名高三生參與培訓 大一可工讀

許春梅表示，此次共有僑泰、大明、青年、明台、新民等九所高中學生參加，經英文、邏輯、智力測驗後，最後挑選五十名高三學生參與培訓，將接受一二○小時基礎程式設計能力養成、網路基本知識、網站架構與開發等課程，昨天在僑泰高中舉行開訓典禮。

畢業保障就業 保障起薪最少4萬

教育局高中職教育科長湯惠玲表示，此就業專班學生結訓後，若通過技能檢定和面試，就能直升修平科大繼續就讀程式設計相關課程，目前並和台灣雲端運算公司、全球新聞公司、兆迪聯智科技公司、采威國際資訊公司、陸豪科技公司、銓鼎科技公司、國興資訊公司等七間廠商簽訂契約，至少有廿五名學生大學就可到公司上班，畢業保障就業。

湯惠玲科長表示，此專班的學生，大一每週有四天要到公司工讀，每天薪水一千元，大二、大二後更視為正式員工，不但月薪二萬二千元，還享有勞健保和獎助金，到了大四一週有五天到公司上班，薪水三萬元加上五千元獎助金，畢業後還可直接到公司上班，更保障起薪最少四萬元，讓學生畢業、就業無縫接軌。

僑泰高中校長廖玉明昨天鼓勵學員，程式設計一開始比較辛苦、乏味，但只要腳踏實地、堅持下去，未來一定可以在此領域有一席之地。