〈中部〉鳥嘴潭人工湖協議價購補償費 春節前入帳

2018-02-01

另3成不同意地主 年後啟動徵收

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕列入前瞻計畫的鳥嘴潭人工湖工程，中區水資局指同意協議價購的地主已達七成，每分地價格從四百到五百萬元不等，補償費會在過年前全數撥入地主帳戶，至於不同意協議價購的部分，將於過年後啟動徵收程序，一般強制徵收的價格會低於協議價購，惟北勢里長林武順說，不同意的地主認為市價應會再提高，但不確定性很高。

規劃十四年的鳥嘴潭人工湖工程，須地面積達二百六十二公頃，其中一百六十五公頃是私有地，地主有八百五十八人，水利署最早依據草屯地政事務所提供的試算資料，訂定協議價購價格，每分地從三百七十二萬元到四百八十二萬元不等，但地主堅決反對，要求照縣長林明溱在議會答詢時所說的合理價七百五十萬元價購。

立委蔡培慧曾請水資局與地方陳情人士坐下來談，認為協議價購應由不動產估價師來訂定，且價格須再提高，中區水資局最後每分地約提高二十萬到一百萬元不等，因此同意協議價購的土地，每分地價格約四百萬元到五百萬元之間。

估一般徵收價格會低於協議價購

中區水資局長陳弘凷表示，目前繳交協議價購同意書的地主有七成，在完成簽約、土地過戶程序後，已陸續撥款，會在過年前全數入帳，讓地主們「好過年」。至於不同意協議價購的部分，過年之後會啟動徵收程序。一般徵收價格會低於協議價購，但會低多少很難論定。

陳弘凷也說，雖無法有徵收價格的確切金額，惟該局有一個原則，因為同意協議價購的地主有兩階段，第一階段同意價購的價格低於第二階段，因此萬一強制徵收價格有高於第一階段同意價購的地價，該局會補差價給第一階段同意的地主。

對於地主同意協議價購的比率，草屯鎮北勢里長林武順表示，應該還不到七成，不同意的地主多認為徵收是依市價來計算，因今年的市價會提高，徵收價格也會跟著提高，只是依現在的景氣，要提高大概不容易，因此徵收價格的不確定性也高。