〈中部〉路平預算砍剩一億 嘉市議員：巷道別忽視

2018-02-01

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府今年度AC道路養護工程（路平專案）預算，原提一億七千萬元，被議會刪剩一億元，議員黃秋澤、陳幸枝昨在臨時會上說，議會用意是要市府別只做主要道路，忽視鄰里巷道；市府工務處認為，若照議員建議優先施作鄰里巷道，剩餘經費僅能選擇整修一至二條主要道路，在市府撤回覆議案後，將於年中另提追加預算辦理。

市府︰會另提追加預算辦理

工務處養工科長林居璋表示，歷年平均每年編列路平經費一．五七億元，可整修道路面積達五十萬平方公尺，預算分配在主要道路與鄰里巷道各占一半，並無偏廢；民國一○四至一○六年，內政部營建署路平評比，嘉市三度蟬聯全國第一，主要道路迄今完成整修三十條，鄰里巷道整修部分，一○五年完成一百五十條，一○六年完成一百二十三條，今年預計辦理二百多條。

市長涂醒哲因岳母過世而偕妻前往美國奔喪，在臨時會開議首、次日請假，返國後，昨出席臨時會，對於覆議風波，涂回應，覆議案不是洪水猛獸，是依地方制度法賦予的權利，希望議會重新審查恢復原編預算，市府會盡最大努力，包括利用辦理追加預算機會向議會說明清楚，來捍衛市民權益。

黃秋澤發言時，針對議會所刪預算逐一說明刪除理由，並舉路平專案為例，批市府路平花數億元一直做主要道路，但鄰里巷道沒做，無法彰顯路平價值；陳幸枝也說，議會刪此預算用意是要市府別大小眼，鄰里巷道做好，才不會引民怨，若有需求仍可透過追加方式爭取預算。