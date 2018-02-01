〈中部〉廍興公園溜滑梯像墓園 坡陡幼兒怕怕

2018-02-01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市積極改造公園內塑膠製罐頭遊具，建造傳統磨石子溜滑梯，但北屯廍興公園新完工的大碗公溜滑梯被議員、家長質疑外觀似墓園，近三公尺高的滑梯坡面太寬、坡度太陡，幼兒站在上面就怕，根本不敢溜下來，議員沈佑蓮痛批「小朋友是玩溜滑梯，還是玩極限運動！」非常危險。

如極限運動場 國小生直呼刺激

大碗公溜滑梯坡面寬敞、坡度陡峭，加上沒有扶手，小朋友要溜滑梯，一不小心就可能滾落梯面，而且坡度太陡，就讀小五、小三的黃姓兄妹玩溜滑梯，直呼「好刺激！」不過一開始得要小心坐好，否則害怕會掉下去。

一旁兩名家長各帶著兩、三歲小孩來玩溜滑梯，但一站上滑梯，孩子就直喊「怕怕！不要！不要！」家長也趕緊抱著小孩離開，表示溜滑梯真的太陡了。

市議員沈佑蓮接到民眾反映，親自試玩滑梯，她說一站上滑梯往下看，實在又高又陡「不禁一陣腿軟！」滑下來也陡到不行，感覺坡度有七十度，對小朋友來說實在太危險，加上坡面太寬，又無扶手，「溜滑梯簡直是極限運動場！」

石頭遊具笨重 轉不動易撞傷

而且中間主滑梯的兩旁還有側滑梯，表面卻太粗糙、滑不下來，底下鋪設沙坑緩衝，無人維護，沙子亂飛，布滿滑梯和樓梯，黃姓兄妹溜沒幾次，手掌也被沙子磨到擦傷，後面轉石頭遊具，不但笨重轉不動且易撞傷，黃媽媽看得心驚，直說這個滑梯危機四伏，不會再帶孩子來玩。

白色圓弧造型 家長：似墓園

也有家長指稱該溜滑梯外型似墓園，圓弧造型、白色磨石子，兩旁側滑梯就像左青龍、右白虎，後面轉石頭遊具及前方健康步道就像前朱雀、後玄武，中間又是沙坑，簡直是墓地造型，晚間昏暗「真的有點可怕！」

沈佑蓮說，市府汰換塑膠製罐頭遊具，改成磨石子溜滑梯，立意良善，但設計和施工讓兒童身陷危險，多次反映不理，令人詬病，建議坡面能加設扶手、沙坑維護、改善石頭遊具等，不要等到兒童意外發生，才後悔莫及。

建設局：設施均符合安全規定

建設局表示，大碗公溜滑梯坡度約卅度，設施均符合安全規定，而且外型是見仁見智，不過對於外界批評，會評估安全狀況改善，另外全市公園共有五二四座，其中設兒童遊戲區約三百七十座，市府改造十六處公園，以傳統的磨石子材質設置溜滑梯，已完成六座。