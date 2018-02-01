〈中部〉南投春節垃圾清運 12鄉鎮市停收4天

2018-02-01

信義鄉採「做一休二」制

〔記者謝介裕／南投報導〕農曆春節在即，南投縣府環保局公告全縣十三鄉鎮市春節垃圾清運時間表，各鄉鎮市公所清潔隊除夕當天不打烊，除信義公所清潔隊採「做一休二」制，其餘十二個公所清潔隊統一在二月十六至十九日（大年初一至初四）停收垃圾，二月二十日（大年初五）則恢復正常垃圾收運，巨大型垃圾清運方面，所有的清潔隊都採預約制，有需求的民眾可撥打電話或上縣府環保局及各公所官網查詢。

南投縣風景區相當多，其中，位於玉山山腳下的信義鄉，因幅員遼闊，從低海拔的琉璃光之橋景點，迄東埔溫泉區、玉山國家公園，在過年期間都可能出現旅遊人潮，因此才採取「做一休二」制，二月十五日（除夕）、二月十八日（大年初三）兩天有垃圾收運，二月二十一日（大年初六）之後才恢復正常垃圾收運，確保環境整清，避免讓遊客留下不好的印象。

而以綠色隧道、小火車聞名的集集鎮，雖然公所清潔隊在大年初一至初四期間，也是停收垃圾，惟鎮長陳紀衡指出，過年家家戶戶都會準備豐盛佳餚，與親友一起團聚閒話家常、聯繫情感，垃圾難免比平時還多，若都堆置至大年初五才清運，恐影響民眾居家環境品質，遂開放鎮民在大年初二及初三中午十二點以前，可自行將家戶垃圾攜帶到清潔隊傾倒。

縣府環保局指出，礙於人力有限，十三鄉鎮市公所清潔隊巨大型垃圾清運，全部都採預約制，且各公所受理預約的時間不一致，提醒民眾家中廢家具、廢冰箱等巨大型垃圾要丟棄前，務必先與住家所在的公所清潔隊洽詢預約，避免破壞環境與除舊佈新的好心情。