〈中部〉去年PM2.5減量冠全國 彰縣再拚達標

2018-02-01

減少移動、逸散污染源 開發綠能

〔記者張聰秋／彰化報導〕環保署公告去年全台PM2.5（細懸浮微粒）手動測站年均值，百萬人口彰化縣一年內一口氣減量四．二微克、減幅十七．一％，減量與減幅勇奪全國雙料冠軍，政府擬定二○二○年PM2.5標準值十五ug/m3（每立方公尺微克），彰化縣還差五．三微克，對此，環保局長江培根指出，今年以減少移動、逸散污染源的污染，以及開發綠能為目標，再加碼補助二行程機車汰舊並換購電動機車，希望空氣品質能儘快達標。

根據美國學者波普等專家學者研究，空氣中每增加一○ug/m3（每立方公尺微克）的PM2.5，死亡風險拉高，平均增加八％肺癌死亡率；相對地，PM2.5下降存活提高，每下降十ug/m3，平均壽命增加○．六一歲，折算天數約二二三天。

環保局長江培根說，彰化縣PM2.5年均值由前年二四．五微克下降到去年二○．三，一年內減少四．二微克，相對可讓每位縣民增加約九十四天平均壽命。

江培根表示，環保署手動測站顯示出來的科學數據，前年縣內PM2.5平均濃度減量一．九微克，去年減了四．二微克，往前追溯，二○一三年PM2.5平均濃度二八．二微克，去年降為二○．三微克，五年內降了七．九微克，距離政府二○二○年標準十五微克，有機會達標。

江培根表示，在縣長魏明谷重視下，官民共組空氣污染推動小組，從固定、移動及逸散污染源三方面著手，制定「源頭減量」、「管末加嚴」、「滾動檢討」、「季節限定」四大方向，推動十七項空污改善策略，三項指標領先全國，包括全國率先推廣農民使用益生菌，減少稻草露天燃燒，還有全國率先要求公共工程合約納入空污防制措施，以及領先全國加嚴鍋爐排放標準，還有台化停爐減煤，對淨化空氣品質的貢獻極高。

彰化縣自台化汽電共生廠從一○五年九月廿八日停爐至今，每年減少使用四十七萬公噸生煤，減少約五六％燃燒生煤污染量，根據數據統計，去年彰化生煤使用量三七萬公噸，相較於台中市二一○○萬公噸、雲林縣一三○○萬公噸，彰化縣算起來「微不足道」。