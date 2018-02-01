〈中部〉「嘉大蛋白」配製飼料 水產養殖加分

2018-02-01

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國立嘉義大學生命科學院長朱紀實帶領的研究團隊，歷經十年努力，利用農牧產業的下腳料如羽毛粉、肉骨粉、血粉及腸黏膜，以特殊發酵製程，開發出「嘉大蛋白」，運用在雜食性的台灣鯛、白蝦及肉食性的金目鱸、龍膽石斑等飼養，有效取代飼料中部分魚粉，大幅降低飼料成本，同時提高體增重及飼料效率，降低死亡率及改善免疫能力，提高水產養殖經濟效益，可望提升台灣養殖水產的國際競爭力。

嘉義大學研發 大省飼料成本

朱紀實表示，嘉大蛋白是透過獨特的發酵技術，輔以益生菌、酵素、多醣體、益生物質及中草藥，將飼料原料轉化為可超越高級魚粉的飼料原料，在動物腸道中容易被吸收，利用效率高，對腸道較短的水生生物是相當理想的營養來源。

研究團隊成員、嘉大水生生物科學系副教授陳淑美說，以金目鱸為例，以嘉大蛋白取代飼料中三十％的魚粉，在固定飼量情形下，可顯著改善體增重三十％、飼料效率十一 ％。

台灣鯛、白蝦等養殖 獲得實證

在田野試驗中，純養白蝦的漁民唐佳揚表示，嘉大蛋白配製成蝦子完全飼料，不輸商業飼料，飼料成本降低約三十％；另在魚、蝦混養池中，使用嘉大蛋白配製成蝦子完全飼料，蝦子收成率及生長情形均較商業飼料佳。

「把廢物變成『黃金』。」朱紀實說，嘉大蛋白可大幅減少魚粉使用量的特點，製成的完全飼料更容易通過ASC（Aquaculture Stewardship Council） 歐洲友善環境養殖認證系統的永續認證，使台灣生產的養殖魚類更容易進入國際市場，昨公開成果，尚無廠商技轉，但吸引業界到場觀摩。