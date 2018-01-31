〈南部〉心疼牛埔「月世界」 里長市府門口靜坐

2018-01-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕龍崎牛埔事業廢棄物掩埋場開發案爭議未休，當地牛埔里長陳永和辭職被慰留後，昨到市府門口靜坐並夜宿，控訴市府核發歐欣水土保持施工許可，其實就是讓業者以「沉砂池」名義，進行污水處理廠工程及施工便道，任其挖掉山頭。

陳永和與聲援的南市教育產業工會秘書長許又仁、環保團體並出示空拍圖前後變化，以及中央核准的掩埋場計畫書圖，指該場計畫書內同樣位置，目前已被破壞成禿山慘狀，有如太魯閣山頭挖泥礦的「台南版」。

他們痛訴，牛埔「月世界」萬年泥岩景觀遭到破壞，官員還說施工程序合法，施工是必要的，任意核准進行水保設施，形同放水護航財團。試問，被破壞的地形地貌，未來如何恢復？誰要負責？

水利局回應表示，目前已施工部分為地表植被清除、放樣及沉砂池、滯洪池局部開挖，並非剷平山頭動作，從空照圖鳥瞰呈現裸露狀態，易誤解為剷平山頭；而滯洪池依計畫圖說，須挖除一部分泥岩山體，但無超挖情事。

水利局表示，當地裸泥岩地區易受雨水沖蝕，自然狀態下，其表土流失量每年約六至八公分，邊坡經年累月持續崩塌，臨時滯洪池也經常淤積，適當地點設置沉砂滯洪池確有必要。目前沉砂滯洪池已於廿四日暫時停工，將委託第三單位辦理需求評估。

不過，環團仍質疑市府讓業者偷渡施工開發，陳永和原要進入市府大樓一樓靜坐抗議，經市府駐警阻絕，並在門囗張貼「暫停進出」公告，他索性坐在門囗表達憤怒。