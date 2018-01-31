〈南部〉Ｕ型載客接駁車道 台南高鐵站2月11日啟用

2018-01-31

春節前完工 有效紓解人流車潮

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕高鐵公司斥資上千萬元，在台南站前廣場增建Ｕ型載客接駁車道，採用鋼筋混凝土的剛性路面設計，更為堅固，目前已近完工，代理市長李孟諺昨視察後，宣布二月十一日正式啟用，有助於疏運春節返鄉及旅遊人潮。

Ｕ型接駁車道由高鐵公司出資近一千兩百萬元，南市府代辦，包含測量放樣、移植樹木、排水溝、水銀燈、路面與標線等施作項目，目前進度已達九十七％。

這項接駁車道增設計畫，從交通部決議闢建到完成啟用，歷時約一百廿九天，期間實際施工僅約兩個月，效率之快，讓到場勘查的李孟諺稱許不已。

寬10米2車道 並設臨停載客區

市府工務局長蘇金安表示，以開口契約執行，有效節省發包時間，上月六日進場施作，順利趕在農曆春節前啟用；工程規劃兩個車道，並有臨停載客區，最寬處達十米，有效疏導載客車流，避免壅塞，讓接駁更順暢。

蘇金安說，以往民眾多在站後的高鐵橋下道路台卅九線進出，各式交通工具匯聚，加上來往車陣，時常嚴重堵塞，去年四月初實施分流，稍稍改善擁擠情況。不過，出站動線改從前方後，旅客須穿越廣場才能抵達武當路，徒步約一百公尺，提重行李者更加不便，怨言四起，因此決定增建接駁車道。

有別於一般的瀝青柏油，Ｕ型接駁車道採剛性路面設計，且混凝土厚達廿公分。李孟諺笑稱，堅固程度，連裝甲部隊也可開坦克來。

Ｕ型車道全長兩百四十五公尺，未來還將興建雨遮，預計六月底完工。高鐵台南站站長顏宏穎強調，會先臨時搭設，提供更優質的旅客接駁服務。

顏宏穎也說，高鐵台南站平時每日旅運量一萬六千人次，假日提高為兩萬五千人次，今年元旦更多達三萬九千人次，接駁車道啟用，對春節載客車流紓解很有助益。