〈南部〉《高雄》預計5年砸逾百億 20大廠空污減排5千噸

2018-01-31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕環保局長蔡孟裕昨帶領排放量前廿大廠商共同宣示帶頭空污減排，初估未來五年內將投入逾百億元改善防制空污，各類空污總減排量超過五千噸，相當於減少興達電廠一組燃煤機組年排放量。

環保局昨發表去年空品維護改善成果，由局長蔡孟裕親自主持，宣佈高市已連續三年達到空氣品質標準，擺脫臭氧三級防制區，也宣佈今年以功代金活動起跑，並頒獎鼓勵改善空污廠商。

蔡孟裕更邀集中油、中鋼、台船、台電等前廿大廠商，占高市整體空污總量八成，昨共同承諾扮演減少空氣污染的火車頭，將帶領高市廠商一起減少空污排放。

環保局長蔡孟裕表示，細懸浮微粒（PM2.5）紅色警示站日數逐年下降，從一○四年二八八天，去年下降至二一四天，大幅減少超過二成，但平均濃度仍不理想，目標一○八年改善五成，下降至一四四天。

新增防制措施、汰換設備

環保局完成廿大廠商協談，未來五年內將投入逾百億元改善空污，應用於新增防制措施及汰換老舊設備，初步統計可減少粒狀物三百多噸、硫氧化物近三千噸、氮氧化物近二千噸及揮發性有機物近卅噸等，相當於減少興達電廠一組燃煤機一整年的空污排放量。

環保局說，興達電廠秋冬減煤二成，將視去年十月至今年三月空品狀況，若評估今年空品惡化，該廠今年九月申請展延許可，不排除要求該廠減煤五成，甚至要求燃煤機組停止發電。