〈南部〉成功捕獲長4公尺旗魚 受傷賤賣

2018-01-31

推測10至20歲 算「阿祖級」

〔記者張存薇／台東報導〕東海岸旗魚季已近尾聲，卻有台東縣成功鎮漁民在廿九日捕獲長四公尺、重達五百六十三公斤的超大旗魚，水試所東部海洋生物研究中心主任何源興說，進入魚市場拍賣的旗魚大多一、兩百公斤，來成功鎮卅年，沒看過這麼大隻的旗魚，不過推測至少有十至廿歲，算是「阿祖級的旗魚」。但因為泡海水過久、魚體也有受傷，拍賣價格大受影響，最後以每公斤一百四十元、總價七萬八千八百廿元賣出，

重563公斤 每公斤140元賣出

旗魚是台東成功鎮重要的高經濟漁獲，去年總產值達七千九百萬元，每年十、十一月到隔年一月是油脂最肥美的汛期，新港區漁會指出，白肉旗魚拍賣價最高一公斤一千七百元，平均則在六百元上下，成功鎮愛鄉協會理事長鄭國正指出，「合春吉」號前天捕獲一尾重達五百六十三公斤的「大白皮」、體長約四百公分，因為沒見過這麼大的旗魚，鄉親都很好奇圍觀，看最後拍賣價格如何，雖然拍賣員一開始從每公斤三百元喊價，但魚販不為所動，最後以每公斤一百四十元賣出，總價七萬八千八百廿元，「船主雖不滿意，也只能默默接受」。

船主鍾順良說，前天風浪太大，費好大工夫才抓到，但這尾魚油脂不夠、又受傷，運回港區前已死亡，無法做生魚片，所以價錢不會太好。標下這尾旗魚的盤商則說會賣給做魚鬆、魚丸的加工業者。

鄭國正說，根據國外紀錄，白肉旗魚最大尾達七百零六公斤、體長五百公分，這幾年新港已經很少看到麼大的旗魚了。鍾順良說，去年也曾抓到一尾重五百卅公斤的白肉旗魚，當時以每公斤以三百五十元賣出，總價超過十八萬元，這尾雖然大得多，但只賣得七萬多元，「也算是過年前的小紅包」。

何源興指出，近年來新港的白肉旗魚大多一、兩百公斤，偶爾會有兩、三百公斤的旗魚，多在十歲以下，體長四百公分的旗魚應該有十至廿歲了。