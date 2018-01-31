〈南部〉原南縣議會活化 轉型創新育成基地

2018-01-31

吸引青年返鄉創業發展

〔記者王涵平／新營報導〕南市議會昨日宣布，民治議事廳將活化轉型為台南創新育成基地，吸引青年返鄉帶動地方發展。

南市議長賴美惠昨偕同民進黨團、國民黨團、無黨聯盟等多位議員召開記者會，宣布民治議事廳（原南縣議會）爭取到經濟部經費補助設置創新育成基地，將保留現有議事廳空間，其他則釋出供運用，讓溪北地區年輕人有更好的發展機會。

市府經濟發展局長殷世熙表示，南市擁有十八所大專院校及多處育成基地，大多集中在溪南地區，創新輔導資源不均衡。為強化溪北地區創新創業能量，今年以完整串聯服務的創新育成模式，將市議會民治議事廳規劃做為創新育成基地，向中央申請前瞻計畫補助。

「創新育成基地」初步空間規劃，原議事廳維持會議功能，將規劃創業團隊進駐空間、課程教室及創意產品展示場域，並辦理各項創業育成課程，建構完整「創新創業服務生態系」，預計年底完成第一階段開放空間。

經發局指出，未來也會輔導創新創業發展，目前已連續兩年辦理「台南市創新創意推動計畫」，吸引許多團隊組團參加，輔導十一家新創團隊成立公司，未來三年將整合市府產業輔導資源，預計至少輔導廿家新創企業並產出一億元媒合商機，進一步增加在地商業活動與就業機會，配合國家圖書館南館落成，帶動大新營發展。