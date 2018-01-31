〈南部〉台南私幼公立化明上路 最多年省萬元

2018-01-31

首波4校通過審核

〔記者劉婉君／台南報導〕南市創全國之先，推動私幼公立化政策，第一階段以偏鄉及非營利幼兒園為對象，二月一日開始試辦，首波有四校通過審核，家長每學期可省上千元，最多可年省萬元。

第二階段8月實施

台南市繼提高幼兒教保券至一年三萬元後，再推出私幼公立化政策，首波針對十三所偏鄉私立幼兒園及四所非營利幼兒園進行說明，其中慈母幼兒園、七股農會附設幼兒園、朝日幼兒園及德蕾幼兒園通過審核，二月一日起試辦，第二階段預計八月實施。

申請的幼兒園必須通過教育部基礎評鑑、無超收及無經營未許可業務等違法行為，人員資格與配置、公安也必須合法，設籍未滿半年的幼兒也不予補助。幼兒園在受補助期間不得調漲收費、教保人員薪資必須依規定比例逐年提升至非營利標準，教學品質也必須提升。

其中慈母幼兒園與七股農會附設幼兒園目前都是滿招且必須抽籤，慈母幼兒園表示，非營利幼兒園本來就介於公立與私立之間，以該園營運成本計算，一名小朋友每學期四萬六千多元，非營利由政府補助四成，家長繳兩萬七千多元，扣除教保券一學期一萬五千元，家長要繳一萬兩千元左右，公立化後，政府補助增加，家長只要比照公幼，支付一萬一千多元，每學期少繳一千多元。

七股農會附設幼兒園說，比照公幼收費後，家長可年省萬元，而非營利幼兒園例行的考核本來就比較多，未來會繼續提升教學品質。