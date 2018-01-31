〈南部〉一卡通破1500萬張 推6款限量人物新年卡

2018-01-31

〔記者王榮祥／高雄報導〕一卡通發卡量今年元月衝破一千五百萬張！昨宣佈推出六款限量版經典人物新年卡，希望運用活潑發卡模式，讓更多人擁有一卡通。但一卡通也強調，發卡量不是唯一，讓持卡人覺得好用、喜歡才重要。

一卡通自民國九十七年三月高雄捷運紅線通車後啟用，初始由高雄捷運公司發行，僅限大眾運輸使用；一○三年二月成立一卡通票證股份有限公司後，開始朝多用途電子票證推動。

一卡通統計，高捷時代六年間累積發行約四百零五萬張卡，成立票證公司後約一年半（至一○四年七月）擴充約兩百萬張、突破六百萬張。

隨後搭配北捷開通、通路擴增等效應，發卡量迅速攀升，一○五年八月第一週正式突破一千萬張。

一卡通團隊在發卡千萬張後，將重心放在電子票證用途擴展上，陸續和各公共運輸、連鎖超商與超市、百貨賣場與購物中心、機關與醫院、商圈小型店家、夜市攤販等簽約，今年更將與Line合作推動電子支付。

除瞭解客群需求、增加通路，每逢年節假日、重大活動或人氣電影上映，一卡通常會推動異業合作，發行新款或造型卡，先前的造型藍白拖、會發光的星際大戰系列卡都造成轟動。

迎接農曆新年，一卡通宣佈從一月卅一日起，一口氣推出六款限量版經典人物新年卡，包含SNOOPY（兩款）、神偷奶爸小小兵、海綿寶寶、探險活寶及YouTube人氣角色台灣吧等，運用中西卡通人物重新加入農曆年新元素大搞創意。