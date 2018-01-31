〈南部〉歷史建築逍遙園整修 4根紅檜被偷

2018-01-31

文化局︰暫無法估價 具歷史意涵

〔記者黃佳琳、黃良傑／高雄報導〕目前正在進行整修的高市歷史建築「逍遙園」，前天傳出宵小侵入工地內，偷走四根骨董紅檜，高市文化局指出，這四根紅檜目前暫時無法估算價值，但畢竟是日治時代所留下的建築料件，相當具有歷史意涵，目前已報案希望能揪出不法份子。

新興分局中正三路派出所表示，文化局人員已告知警方逍遙園歷史建物遭竊，待完成正式報案程序後，警方會立即成立專案小組追查元凶，強調會積極偵辦。

逍遙園約建於1940年代

逍遙園位於新興區行政中心旁，約建於西元一九四○年代，是日本皇族大谷光瑞伯爵規劃的農園別莊，後來曾做為國軍八○二醫院院長住所及醫官宿舍，並成為行仁新村一部分，眷村拆除之際被登錄為歷史建築。

文化局指出，逍遙園主體因年久失修而嚴重損壞，經文化局、修復建築師、學界及文史團體多年努力，終於完成修復規劃設計，去年八月啟動修復工程，計畫以三年時間完成修復，恢復逍遙園風采。

前日傳出竊案後，高市文化局立即責成營造、監造單位清查失竊木料數量及種類，確認失竊的四根骨董紅檜長約一至三公尺、寬為十二乘廿五公分，並於昨天下午召開工務會議，釐清營造廠、保全公司責任，追究木料損失賠償，並研議工地安全管理問題，以落實文化資產修復期間能妥善保護歷史料件。