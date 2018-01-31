〈台北都會〉下月起 公車轉彎時速須低於10公里

2018-01-31

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公車違規、肇事件數近五年持續攀升，今年以來依然事故不斷，日前又發生最高法院優遇庭長紀俊乾在轉彎處遭公車撞傷事故。台北市公共運輸處去年雖試辦「先進駕駛輔助系統」，可提醒公車保持安全距離，但僅在五十輛公車上試辦，今年則將擴大第二階段試辦，並祭出「轉彎作業標準計畫程序」，要求公車轉彎時，時速必須低於十公里。

台北市公車二○一六全年事故件數達一四○○件，為改善肇事問題，去年起，先在三○七路線五十輛公車上試裝先進駕駛輔助系統，可偵測車距、提醒駕駛集中精神。但日前在林森南路撞傷行人的就是三○七公車。台北客運總經理李建文指出，先進駕駛輔助系統只是一半的三○七公車裝設，肇事的公車剛好沒裝。對此，公運處今年六月將試辦第二階段先進駕駛輔助系統裝設，再加裝於五十輛公車上，並要求增加視線死角偵測系統，並另做資料蒐集和分析，從小範圍試辦，檢視整體成效。

此外，公運處業務稽查科長郭献文指出，去年底和各公車業者討論後，已制定轉彎作業標準計畫程序，強制公車駕駛在行經轉彎處時，要先打方向燈、轉彎時行駛最外側車道、沒有行人才能續行；更重要是，時速要放慢到每小時十公里以下，給予一個月勸導期後，今年二月開始，就會隨機抽查行車紀錄器，一旦違規就屬於行車缺失，將列入評鑑扣分。

李建文亦表示，當前公車右轉時，已要求在轉彎路口處要先停下，之後才能再開，這方面已經有明顯進步；但左轉更加危險，路況樣態較多，又不能停車造成堵塞，因此除了要求左轉時車速維持十公里以下之外，也已針對行駛路線的左彎路口，做個別路況的告知與訓練。