〈台北都會〉流感病毒株失準 衛局：不打更危險

2018-01-31

〔記者周彥妤／台北報導〕世界衛生組織預測流感病毒株失準，保護力可能不如預期，月初經各大媒體大幅報導，形容是「白打」，台北市衛生局便發現，北市設置的流感疫苗接種站，平均每站施打人數減少約三成，前線的基層防疫人員也得費口舌釐清民眾疑慮。衛生局、醫生皆表示，即使失準還是有防疫效用，且沒打更危險，即使打了仍中鏢，也有助減緩病症。

接種站施打人數減少三成

衛生局疾病管制科長陳少卿說，日前各大媒體大幅報導世衛猜錯B型流感病毒株，提到「保護力剩三成」，更形容是「白忙一場」，隨後就發現北市設置的流感疫苗接種站，從平均每一場次動輒百人以上，降至六十多人，約減少三成。此外，前來施打的民眾，也會引用媒體的報導，對疫苗心存疑慮、半信半疑，位居前線的十二區基層防疫人員也得一一澄清。

仍有防疫效用 也能減緩病症

陳少卿解釋，一般而言，流感疫苗保護力只要達五成，整體防疫效果就會出現；以目前情勢而言，疫苗保護力究竟是不是剩三成，專家學者對此仍未有定論；即使真的保護力不如預期，總是好過完全未施打，直接暴露在流感風險中，但還是難敵眾口鑠金。

陳也說，尤其冬天是流感高峰期，近三週來北市類流感就診人次攀升十三％，且近三個月流感併發重症，高達九成未施打，疫情有明顯升溫跡象，也可能延續到春節期間，不可不慎。

書田診所家醫科醫師康宏銘表示，就算預測不如預期，接種仍有一定保護力，尤其同一個季節中，可能會出現各種不同病毒交替，此次沒預測到，不代表下次不會命中。

康宏銘也說，不打反而更有風險，即使打了還是得到流感，也有助減輕症狀；建議公費補助對象接種，尤其高風險族群，如長者、小孩及慢性病患者，更要特別當心。

除了接種流感疫苗，其他預防之道包含出入公共場所配戴口罩，尤其是捷運密閉車廂，也盡量不要在觸碰外在環境後，再用手接觸自身口鼻；一旦出現全身倦怠、頭痛、發高燒等流感症狀，務必立刻就醫，避免疫情傳播。