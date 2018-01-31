〈台北都會〉祖孫貧病無依 郵差送信又送暖

2018-01-31

郵局長揪團 送物資拋磚引玉

〔記者邱書昱、吳仁捷／新北報導〕就算年紀大，潘姓婦人仍堅持親手照顧腦麻孫女二十年。板橋郵局土城分局郵差在一次送信的過程中，發現潘姓婦人獨力照顧腦麻臥病的孫女，祖孫貧病無依，靠左右鄰居小額捐款和物資過日子，令人鼻酸。

板橋郵局局長郭純陽和土城區員林里長蔡黃地、義消等人，昨天帶著毛毯、米和慰問金到潘婦家慰問，讓她們溫暖過年，也希望社會大眾共同關懷。

送信發現 嬤顧腦麻孫女20年

郭純陽說，郵差有次送信時，發現六十一歲的潘婦腿傷行動不便，追問下才得知，孫女出生時因吸入胎便症候群，引發腦缺氧造成嚴重腦性麻痺，潘婦獨力照顧孫女，祖孫倆相依為命、貧病交迫。

嬤膝蓋退化：再苦也要照顧

潘姓婦人說，之前能夠抱著孫女到客廳一起看電視，近來膝蓋被診斷出退化，行動不便，只能夠讓她躺、坐在床上，洗澡也需要有人協助，由於孫女腦部受傷，因此不能說話，聽力也有遲緩，但是隱約能夠感受對於阿嬤的愛。

潘姓婦人說，孫女的母親生下她三個月便離家，父親也另組家庭，由於收入不穩定，也未固定寄錢回來，現在就靠里長或鄰居捐助物資等過日子。

「辛苦也要照顧」，潘姓婦人坦言，自己的年紀漸增，還是希望能夠親自照顧孫女，不忍心送她到育幼院。

蔡黃地說，潘姓婦人孫女蜷著身軀，生活無法自理，祖孫倆生活困頓相當令人鼻酸，希望透過郵局關懷拋磚引玉，喚起社會關懷弱勢家庭和長輩。