〈台北都會〉快來幫忙 寒士尾牙宴經費還不夠

2018-01-31

〔記者蕭婷方／台北報導〕又逢歲末寒冬，創世、華山及人安基金會策略聯盟每年尾牙當晚都會舉辦「寒士三○尾牙宴」，邀來街友、獨居長者與單親家庭子女等弱勢者，在全台十六縣市「辦桌」，今年將邁入第廿八年，預計將在二月四日宴請四萬人；但距離開桌僅剩三天募款時間，經費還差兩成。

2月4日辦桌 費用還差2成

過年期間社福團體、志工與社政單位全都休假，創世基金會創辦人曹慶偶於北市萬華區龍山寺前與街友交談，有感於街友一句「今天沒飯吃」，便找來義工合力籌募食物，在除夕夜前夕為街友送上三十個便當，自此「寒士三○尾牙宴」便成傳統。

大環境對就業不友善，近年弱勢服務量卻不減反增，人安基金會統計各平安站服務人次，今年就較去年增七％，每天一個平安站服務人次約六十至一百人；因此辦桌數評估後也由去年三四五○桌增加到三六九○桌，每年平均斥資超過四千萬元。

仁安基金會公關施怡欣說，今年熱心民眾捐款意願高，捐款筆數較去年增加，不過，捐款金額以小額居多，經費才會有缺口，目前還缺兩成，盼各界愛心援助認桌。「寒士三○尾牙宴」當天除邀街友、單親家庭與獨居長者圍爐外，也將發放每人五百元應急紅包供過年急用，盼社會大眾以認桌、捐助紅包等方式陪弱勢過冬。愛心支持專線：02-28357700。