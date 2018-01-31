〈台北都會〉「一證通用」啟動 雙北圖書館共享藏書

2018-01-31

雙北都可借書 共1500萬冊圖書

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為方便民眾借閱圖書，雙北昨召開記者會，宣布兩市市立圖書館將啟動「一證通用」服務，未來雙北民眾只要提出申請，就可在兩市共一百六十六間圖書館，借閱近一千五百萬冊圖書及電子資料，享有更豐富的圖書資源。不過，目前僅能透過三大超商異地借還，但須收取手續費一個包裹最高五十元，讓不少原本躍躍欲試的民眾直呼「不夠便民」；雙北對此皆表示，將針對第二階段方案進行研議。

無法異地還書 挨批不夠便民

邱姓民眾直言「這樣的政策只是在作秀」，既然雙北是大生活圈，就應該要真的互通；民眾張先生也舉自己為例表示，住新北但在台北上班，為了借還書還要把書帶來帶去，感覺不夠方便，雖然可以有更多圖書資源選擇，但希望下一步可以甲地借、乙地還。

據北市圖一○六年統計，每一百位借閱人中有二十三位來自新北，且新北民眾一年從台北借閱多達一百三十萬冊圖書，另在超商借還書部分也是新北讀者佔二十一％最多。

三大超商可異地借還 但須收費

台北市副市長陳景峻、新北市副市長李四川昨天共同主持「雙北市立圖書館一證通用服務」記者會，未來雙北民眾只要在雙北任一圖書館或是閱覽室辦理借閱證後，再透過「網路申請．臨櫃過卡」的方式開通，就可以用一張借書證，借遍雙北圖書館。

陳景峻表示，雙北已經是共同生活圈，一定要共享才能共創雙贏，過去他推動許多雙北合作事項，包括汙水管興建、翡翠水庫供水，未來包括生活資源、醫療、教育等，他都要努力推動。李四川則感謝台北，願意將豐富資源和新北共享。

由於新北去年便已與基隆合作，所以借閱證可通用北北基三市，台北市卻僅能在雙北使用，陳景峻於會後受訪時說，北北基是生活共榮圈，但尚未接獲基隆市提出這項要求，若有的話願意配合，同時會進一步與超商深談，節省民眾超商借還書的手續費。

陳景峻︰研議降低手續費

另針對目前仍無法異地借還，意即只能台北借、台北還（但不一定須在當初借書的圖書館還書），新北借、新北還，除非透過北市圖另外推動的三大超商借還書服務，但手續費最高五十元，陳景峻表示，第二階段針對降低超商手續費進行研議；李四川則說，由於系統關係，異地借還還要再討論，未來盼能納入更多縣市共享資源。