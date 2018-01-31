〈台北都會〉核一廠除役二階環評公聽會 石門爭核廢移出

2018-01-31

〔記者陳心瑜／新北報導〕位於石門的核一廠已於前年停止運轉，台電去年起啟動為期廿五年的除役計畫，經濟部昨天下午在核一廠舉行「核能一廠除役計畫第二階段環境影響評估」現勘和公聽會。石門民眾質疑，台電始終無法提出核廢料移出計畫，擔心核廢料「暫存」成「永久」，氣憤表示若無法承諾移出日期，核廢料就不要存放在石門。民代也指出，石門的發展因為核一廠停滯四十年，但台電對地方卻沒有妥善的願景、回饋，對此，台電則回應「會再研議」。

今年可獲除役作業許可

經濟部國營事業委員會副主委兼執行長吳豐盛表示，核一的一、二號機營運執照分別在今年十二月、明年八月到期，已於前年陸續停止運轉。台電依法在除役前三年提出除役計畫，送原能會審查，預計今年得到除役作業許可。

北海岸反核廢行動聯盟執行長郭慶霖表示，核一除役後，核子燃料與低放射性廢棄物都必須暫時原地貯存，但台電無法承諾民眾「暫時」要多久，也不交代最終處置場選址何處，認為台電以拖延方式欺瞞地方。

耗時25年 回饋金怎麼算

郭慶霖說，核一除役必須耗時廿五年，這廿五年的回饋金要如何計算？目前回饋金共有依運轉度數發放的「促協金」、依核廢料桶數計算的「後端基金」，一年約發放每人四千多元，台電若無法立即移走核廢料，應保證回饋金金額。對此，吳豐盛表示，將新擬除役作業回饋要點，把核電廠除役回饋金法制化，承諾回饋金不會比運轉時少。

市議員鄭宇恩則表示，核一供給北台灣用電四十年，石門的發展也遭犧牲，沒有鐵路、捷運，對外交通不便，產業發展停滯，人口外流，希望台電能對地方的交通、觀光有更積極的回饋，而不是以一年每人三千、四千的回饋金敷衍。核一廠環保處長蔡顯修表示，台電會和經濟部研議，協助地方發展。

蔡顯修說，除役計畫完成後，核一原址將會成為一片「乾淨」的土地。由於核廢料最終場址難覓，會先尋找一處「集中式場址」移存核一廠的核廢料，已在持續努力。