〈北部〉環島熱情抗寒 13童9天挑戰900公里

2018-01-31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕高雄市大華國小十三名二至六年級學童組「小鐵人車隊」，廿六日自高雄出發後，一路往北騎乘，昨抵花蓮時，巧遇下雨又逢寒流來襲，仍不減挑戰熱情，將接續原訂行程往南騎，要把嚴峻考驗當作吃補般磨練「體能」，預計九天內完成九百公里的環島壯舉。

大華國小前校長柯淵福，六年前招募愛騎單車的家長及老師，推廣小鐵人運動，培養參與車隊的學生，學習愛、勇氣及堅持的精神，每週除固定出團騎行，寒暑假更安排遠距離騎乘挑戰，最遠曾攻上武嶺，由學生在終點站插下勝利的旗幟。

高市大華6生畢業前圓環島夢

今年大華小鐵人共有六名學生即將畢業，後援會長黃耀興、家長會長陳正翰、總務主任謝志偉及家長們，為了在畢業前夕幫孩子們圓夢，首度策畫環島之旅，規定九天內必須完成九百公里路程，還特意選在寒流過境之際，磨練孩子的心智體能。

「騎到差點放棄！」首度挑戰環島的六年級生吳芷嫺說，第一天從高雄騎到嘉義時，正好碰到大逆風，騎乘起來相當辛苦，第四天從新竹騎往宜蘭蘇澳，又遇到間歇性寒冷風雨，車衣濕了又乾，鞋襪也都浸滿雨水，令人備感挫折，還好有同儕相互鼓勵，才能撐過艱辛的路程，有信心在寒流下繼續向前行。

處理爆胎、摔車 有助面對困境

曾攻上武嶺的董力瑋，車齡自幼稚園迄今七年，第一次脫離爸媽跟團環島，他一路不斷鼓舞學弟妹，也學習處理爆胎、摔車及車輛故障等突發狀況，面對種種考驗，仍面露微笑直呼「這是一件相當具有成就感的挑戰！」

黃耀興說，環島之旅另有七名二至五年級的孩子陪同，加上廿多名師長、三台補給車隊作為後盾，相信能在接續的寒流等嚴峻考驗下，幫助學子在面對人生困境時，學習應具備的適應方法，接下來將往花蓮玉里、台東知本前進，預計二月四日返回高雄市。