〈北部〉宜蘭、羅東運動公園禁煙火 違者最高罰15萬

2018-01-31

晚上10點至隔天6點 禁放爆竹煙火

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕春節期間，很多民眾喜歡放煙火迎新春，但要注意時間、地點，以免紅包大失血！宜蘭縣政府消防局提醒，民眾合法施放煙火時間為清晨六點到晚上十點，宜蘭、羅東運動公園都禁止施放煙火，在違規時間、地點施放，被查獲可罰三萬元至十五萬元罰款。

宜蘭縣消防局表示，根據「爆竹煙火管理條例」和「宜蘭縣爆竹煙火施放管制自治條例」，民眾施放一般爆竹煙火的時間，從清晨六點到晚上十點是不用向消防局提出申請，晚上十點到隔天清晨六點，則不得施放。

至於宗教、祭祀活動施放煙火時間沒有限制，但對鞭炮類型有規範。消防局指出，宗教和祭祀活動，如果要在晚上十點到隔天清晨六點，施放飛行類、升空類、爆炸音類、摔炮類等煙火爆竹，必須提早向消防局提出申請。

「宜蘭運動公園、羅東運動公園都不能施放煙火。」宜縣對施放地點也有規定，縣消防局指出，禁止施放爆竹煙火的地點包含醫療機構區、社福機構、學校、國家公園風景區、森林遊樂區等，宜蘭運動公園、羅東運動公園、羅東中山公園和五結鄉掩埋場舊址都是縣府公告禁止施放區域。

消防局表示，若發現違規行為，會先以勸導為主，屢勸不聽或累犯，才會開罰，希望民眾配合，不要在新春期間就吃到罰單。

另，消防局統計，近五年來縣內舉發超量儲存爆竹的案例有兩件，儲存管制量以二十五公斤為限，超過管制量可罰六萬到三十萬元，若超量儲存達三十倍，可開罰三十萬到一百五十萬元。

代理縣長陳金德表示，過年難免施放鞭炮熱鬧一下，但必須注意安全，違法製造和大量囤放都容易造成危險，消防局要加強查緝（見左上圖，縣府提供），民眾放煙火也應以適量適當為宜。