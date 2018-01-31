〈北部〉福基棒球隊苦練 打進世界少棒賽

2018-01-31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉福基國小棒球隊，成立兩年多，資源匱乏，靠著苦練，勇奪第廿屆諸羅山盃國際少年軟式棒球邀請賽低年組冠軍，跌破專家眼鏡，將代表台灣參加明年在台南舉辦的U12世界盃少棒賽。

福基國小棒球隊於一○四年成軍之初，教練吳凰自費租屋供選手住宿，且裝備不足，比賽時還曾向對手借裝備，但在艱困環境下，球員們肯吃苦訓練，不但連續三年獲得縣內冠軍，前年首度打入諸羅山盃國際賽十六強，於去年底的該項賽事更擊敗棒球名校台中市力行、桃園市龜山及日本的少棒隊，勇奪第一座全國冠軍盃，讓苗栗縣揚眉吐氣，令全國刮目相看。

另，育達科技大學由副校長蔡彥欣率領的師生團隊在去年的中國全國發明展中，以「改善身體微循環多功能量子晶片」、「高科技智慧型自動警示安全帽」與「涵氫負電位小分子鹼性水機裝置」等三作品獲一金二銀的佳績。在韓國首爾發明展則拿下金銀銅各一面及特別獎。

亞太創意技術學院副教授林宗新，以「作為緩衝層之銅鍍層及其製作方法」，在去年克羅埃西亞INOVA國際發明展獲得金牌，該作品日前也奪下俄羅斯第二十屆莫斯科阿基米德國際發明展與馬來西亞舉辦的第七屆國際工程發明創新展金牌。苗栗縣長徐耀昌昨天上午接見上述團隊，並且頒獎表揚。