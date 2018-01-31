〈北部〉三灣慶農民節 表揚高接梨產銷第2班

2018-01-31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉農產豐隆，包括水稻、高接梨、柑桔、綠竹筍、苦茶油等，鄉農會昨天慶祝農民節，頒發優良農民獎項給去年辛苦耕作及推廣的農友們，其中鄉內的高接梨產銷班第二班連兩年獲選全國十大優良農業產銷班，農友都與有榮焉。

三灣鄉去年水稻生產面積約五十公頃，產量卅六萬公斤；柑桔生產面積達一百公頃，產量六十萬公斤；高接梨生產面積達一百公頃，產值達五十四萬公斤。各產銷班在數量、品質都在縣內排前段班，且積極配合縣府推動農村再生，打造特色社區。

高接梨產銷班近年推動果樹認養計畫，讓民眾不只是單純購買，還可參與梨果耕種，並且提供大數據分析果樹的生態參數，並且將資料建檔分析上傳網路，藉此協助果農調整栽種方式，更了解市場的需求，開拓出新的農產推廣模式。

負責全縣水梨評鑑的苗栗區農業改良場表示，三灣高接梨在全縣種植面積雖並非最大，但農友自產自銷，果實大小、重量、甜度都有保證，因此在評鑑脫穎而出，也因品質極佳，產銷班推廣成果豐碩，連兩年獲選為全國十大農業產銷班。

農會理事長廖盛榮也說，三灣鄉以農為主，農民辛苦耕作，在全縣農產扮演重要角色，藉由農民節加以表揚，除彰顯農友的辛勞付出，也盼鼓勵青年返鄉耕作。