〈北部〉過好年煮好菜 竹市年貨市集週六登場

2018-01-31

〔記者王駿杰／竹市報導〕快過年了，新竹市政府二月三日起將連續十一天於中正市場舉辦「過好年‧煮好菜」年貨市集，除開辦藝術坊文創市集，並邀請點水樓、老爺酒店等知名飯店主廚開設年菜課程，傳授蘿蔔糕、蟹年糕等「功夫菜」秘方。

中正市場開賣 名廚傳授年菜秘方

市府昨天為活動宣傳，由市長林智堅與卡爾登飯店宴會主廚洪橋育共同示範料理「好彩頭蘿蔔糕」，現場充滿濃濃年味。

總共11天 文創市集融合傳統市場

市府表示，二月三日至十三日為期十一天的年貨市集，與一般年貨大街大不同，除有大廚烹飪教室、手作工藝課並邀請小農參與，並以文創市集融合傳統市場，由在地創意攤商進駐，帶來二本魚的日式甜點、透光棉花的日式甜湯、起司愛蛋糕與童言童宇藝術坊，以手作甜點、親子藝術課程增添春節溫馨團圓氣息。

大廚烹飪教室 前天開放報名額滿

大廚烹飪教室邀請在地知名飯店、餐飲業者如點水樓、薪石窯、風采宴會館、魚池宴會館、卡爾登飯店、老爺酒店的大廚，現場傳授醬爆蟹年糕、白酒橄欖雞、風采蝦膠盒、白鯧米粉、好彩頭蘿蔔糕、芋見摃丸獅子頭等「功夫菜」製作秘方，前天開放報名後迅速額滿。

將軍村停車場 辦眷村年菜好味道

此外，新竹市文化局舉辦的「眷村文化節，年菜好味道」活動，二月三日也將在金城一路、三路口的將軍村停車場舉行，有眷村年菜饗宴、眷村飲食文化主題展、年菜料理教室等，當天現場免費提供兩千張美食兌換券，只要持今年一、二月發票兩張，即可兌換美食券一張。

文化局表示，新竹市曾經有多達四十七個眷村，留下來自大江南北的眷村美食文化，私房料理代代傳承。如市議員鍾淑英的媳婦林采潔積極學習婆婆擅長的「衝菜」，是用菜心前端的嫩芽嫩葉做成的美味小菜；韋媽媽（龐桂英）的拿手好菜則是「上海清蒸臭頭腐」，用老滷汁浸泡三天，加上特調醬汁；她的女兒韋淑蘋則擅長製作「椒麻雞」，令人垂涎。