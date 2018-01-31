〈北部〉桃園寬頻接戶管密度 年底將提高1倍

2018-01-31

可望吸引有線電視業者進來

〔記者謝武雄／桃園報導〕台北市有線電視開放跨區經營後，進入百家爭鳴時代，部份地區的收視月費甚至下殺到一五○元，反觀桃園市十多年來都只有三家業者，月費仍是五一○元；市府養工處檢討發現，新的有線電視業者不願進入桃園市場的原因，是寬頻基礎設施不足，為此已編列二千四百萬元預算，要將現行接戶管「分歧部」的密度提高一倍，以吸引更多業者進入桃園，也可減少電纜管溝附掛情形，降低淹水機率。

養工處長劉軍希表示，「分歧部」是從主幹管接出來的分支管，用途為接到使用家戶；桃園市的共同寬頻管道於二○○六年至二○○八年間建置，總長度達六六七公里，幾乎各重要道路都有鋪設，當時因人口密度及對寬頻網路的需求，僅每隔五個手孔蓋才有一處「分歧部」，手孔蓋間的距離為九十公尺，等於四五○公尺才有一處「分歧部」，未來將於每十處手孔蓋設置四處「分歧部」，將接戶管密度提高一倍。

劉軍希說，有線電視業者通常在達一定收視戶數時，會設置一處「柱點」，從「柱點」拉線到家戶，也連接到「分歧部」。桃園的共同寬頻管道長度約六六七公里，「分歧部」約一千五百處，將新增一千五百處，工程預估今年底完成，屆時「分歧部」數量倍增，「柱點」拉線的平均距離就可縮短，可增加新業者進入桃園市場的意願，也可減少管溝附掛、避免淹水。