〈北部〉（桃園）賣萬碗麵 夫婦購復康巴士捐出

2018-01-31

〔記者陳昀／桃園報導〕中壢新明市場內的老牌名店永川牛肉麵，一碗麵賣一百二十元，老闆夫婦魏臺湖、劉蕙馨昨天捐贈市價一百餘萬元的復康巴士給市政府，換算幾乎是得賣出近一萬碗麵，夫妻倆不願透露這筆錢得積蓄多久，陪同的朋友笑說：「魏家夫婦平常可是很節儉的，做好事反而很大方！」

兩人賣牛肉麵 熱心公益

永川牛肉麵開業近六十年，第二代老闆魏臺湖（六十六歲）與妻子劉蕙馨（六十二歲）感念鄉里支持，近年把心思投入公益，只有假日才會在店裡現身，他們早年參與慈濟功德會訪評小組，常到弱勢家庭關懷，十年前開始在家扶、創世基金會陸續認養七名失依兒少，最近得知市府需要復康巴士，決定將愛心觸角延伸到身心障礙者。

市府社會局身心障礙科科長蘇美惠表示，魏臺湖、劉蕙馨為善不欲人知，原本低調不願公開，經朋友勸說這樣才能拋磚引玉、吸引更多人投入關懷弱勢，他們才答應在復康巴士上掛名。

「我出一張嘴而已啦！」劉蕙馨受訪時不願居功，她客氣表示，主要是丈夫魏臺湖願意出錢支持，能在自己溫飽之餘協助有需要的人，夫婦兩人都很開心。

認養弱勢兒 春節邀鄰圍爐

陪著劉蕙馨出席捐贈儀式的姊妹淘朱引弟說，魏家夫婦平時很節儉，用品老舊了，仍是一用再用、捨不得丟，但對需要幫助的人，他們卻從不吝嗇。像中壢建國新村拆遷後，魏臺湖每年春節都會辦桌邀眷村老鄰居圍爐，持續凝聚情感，眷村裡要是有青年失業了，也會安排他們到牛肉麵店上班，「他們賺的不只是錢，還賺到更多朋友」。

市長鄭文燦昨天代表市府受贈時，大讚魏臺湖夫婦是熱心公益的典範，他說，相信夫妻倆的善行能形成「善的循環」，也期待各界踴躍捐贈，桃園約一萬名身障者需要使用復康巴士，現有一六七輛，目標是兩年內能達兩百輛，市府也研議設計「復康巴士預約APP」，讓身障朋友更方便使用。