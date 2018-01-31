〈北部〉台鐵花蓮站改建 車站主體8月完工

2018-01-31

〔記者王錦義／花蓮報導〕眾多花蓮人期盼的台鐵花蓮車站工程，交通部鐵路改建工程局東部工程處花蓮工程段昨指出，花蓮車站改建工程分二階段，第一階段車站主體部份，預計今年七、八月完工，希望能順利申請到使用執照，九月前第一階段啟用，第二階段舊站體改建工程隨新站啟用而開始。

未來車站廊道可喝咖啡、看F16降落

花蓮車站每年上下車旅客數超過一千萬人，現有空間明顯不足。花蓮工程段長江俊宏簡報指出，原花蓮站面積六百六十平方公尺，改建後的車站一樓候車大廳加二樓計有四千三百平方公尺，是現有的六點五倍，候車座位也從一百四十四席增加到五百七十七席，是現有的四倍，商業空間也從二百九十平方公尺擴增到一千一百八十平方公尺；未來進站、出站動線分流，新建高架跨站式自由通道進入月台，現有地下通道改為出站專用，以利加速進、出站的速度。

「在花蓮火車站廊道喝咖啡，看F16戰機降落！」江俊宏說，連接前後站的自由廊道，不用買月台票即可通行，廊道南側規畫商店街，北側則是透明玻璃，由於花蓮站位居航線下方，遊客可邊喝咖啡、邊感受戰鬥機衝場、起飛、下降的震撼，也是全台唯一能欣賞F16戰機的火車站；後站規劃六十八個平面停車格，方便旅客停車。

江俊宏說，目前施工進度超前達到百分之八十，因需配合鐵路正常營運，需在深夜列車停駛後，全站斷電封鎖才能施工，每週只有四天、每天四小時可施工。預計今年暑假第一階段完工，之後向縣府申請部份使用執照，希望能在九月順利啟用；舊站部份，將在新站啟用後改建，希望在明年中旬第二階段全面完工。