〈北部〉民進黨宜縣長初選協調 江永和、謝燦輝允退 陳歐珀選到底

2018-01-31

黨中央盼3人「回到原點」

〔記者楊淳卉、簡惠茹、林敬倫、張議晨／綜合報導〕民進黨中央昨就宜蘭縣長黨內初選召開協調會議，黨中央盼三人回到原點退出初選登記。參與黨內初選的員山鄉長江永和、冬山鄉長謝燦輝，表達願退出初選，但立委陳歐珀拒絕，僅剩陳爭取提名。

仍須經中執會走完提名程序

黨內人士表示，會先確認通過兩人的退選，若登記候選人僅剩一人，就沒有民調的必要，除非陳歐珀退選，否則後續程序，就是依據提名條例規定，經過中執會確認是否提名陳歐珀；但目前程序還沒走完，不能說陳歐珀確定出線。

民進黨發言人何孟樺轉述宜蘭縣長初選提名協調會議結果，三位參選人皆強調黨內初選和諧的重要性，江永和與謝燦輝最後表示，為團結宜蘭、顧全大局，對宜蘭縣長提名人選，願由中央黨部衡量全局全權處理。

江永和說，黨中央提出「回到原點」方案，希望三人回到原點，剛好要過年了，這時又要辦民調，老百姓會覺得厭煩，三人同時退出登記，讓黨中央有比較多的時間來為宜蘭布局，不管是三人中出線或別人出來選，不經過民調，採取宜蘭縣比較多的意見領袖的意見來處理，他支持這樣的做法。

江與謝簽同意書、陳未簽表達選到底

江指出，黨中央說宜蘭要用非常手段降低衝突，他和謝燦輝已簽好同意書，希望減少衝突，但是立委陳歐珀未簽，昨天是協商會議，還是要等黨中央決定。

謝燦輝指出，開會時，陳歐珀表達參選到底的決心，若他再投入參選，怕造成民進黨分裂，昨天會議已向黨中央表達意見，「如果希望我參選，我願意承擔，但如果希望我退出，我也願意遵照黨的指示」。

陳歐珀陣營表示，初選提名，應遵照民進黨選舉對策委員會所擬定程序進行，競選團隊會按照既定期程，爭取選民支持，繼續往前走。