〈北部〉苑裡三橋下溝渠 又見疑似偷排廢水

2018-01-31

暗管流出白色液體 疑似廢水

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕又傳偷排廢水！被登記在案、曾有遭排放廢水紀錄的苗栗縣苑裡鎮苑裡三橋下溝渠，昨天被發現有暗管流出白色液體，疑似廢水；縣議員劉秋東與苑裡鎮代孟文源接獲陳情，要求縣府環保局徹查。

議員採集污水 環局帶回化驗

環保局秘書蔡政勳指出，已派稽查人員到場了解，並依水污染防治法，排除管線繼續排放水體，因劉秋東與孟文源爬下溝渠採集污水，環保局也帶回採樣化驗，並將循管線位置查訪可能埋設對象。

鎮代：逢下雨就有乳白色污水

孟文源指出，苑裡三橋底下涵管，每逢下雨就會出現乳白色污水，懷疑是有心人士故意趁著雨天，利用雨水稀釋污水，意圖矇混、避免被發現，且暗管埋設位置隱密，希望環保局徹查，讓民眾安心。

劉秋東則說，新復里以往發現多起農田遭廢水污染案例，不少列管農田最近才陸續解除列管，豈料又發生。他並指出，苑裡鎮玉田里曾發生灌溉溝渠被排放乳白色液體污染，追查發現是工廠使用的廢機油。

檢警曾發現鄰近新復里的大甲工業區有不肖業者利用管線、沉水馬達從事繞流偷排含有重金屬鎳的放流水；也有農民發現自家農田青綠稻葉變成枯黃，連水溝中的福壽螺都死光，由於水污染頻傳，居民希望環保局能夠聯合台中市環保單位，徹查不法。